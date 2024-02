Kabelarbeiten sorgen für Störung Zahlreiche Haushalte waren von Stromausfall in Wachtberg betroffen

Update | Wachtberg · Der Strom ist in weiten Teilen von Wachtberg am Donnerstagnachmittag ausgefallen. Von der Störung betroffen war auch das Einkaufszentrum in Berkum. Inzwischen ist die Störung behoben.

01.02.2024 , 16:09 Uhr

In vielen Haushalten in Wachtberg ist am Donnerstagnachmittag der Strom ausgefallen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein





Von Axel Vogel

In vielen Haushalten in Wachtberg ist am Donnerstagnachmittag der Strom ausgefallen. Ohne Elektrizität waren demnach die Ortschaften Pech und Berkum. Unter anderem fiel der Strom auch im Einkaufszentrum aus. Auf Anfrage bestätigt der örtliche Energieversorger enewa die Störung, die wieder behoben ist. Betroffen waren laut dem Versorger auch die Ortschaften Villip und Villiprott. Die Ursache des Stromausfalls waren laut Versorger Kabelarbeiten im Zuge eines Ausbaus des Versorgungsnetzes.

