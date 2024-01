Einsatz bei Wachtberg-Villip Polizei sucht mit Hubschrauber und Spürhunden nach Tatverdächtigen

In einem Waldstück an der L158 sind die Tatverdächtigen nach kurzer Zeit von der Polizei gefunden worden. Nach GA-Informationen ist der mehrere Zentimeter hohe Schnee ein wichtiger Faktor bei der Spurensuche gewesen. Bei einem der Tatverdächtigen wurde unter anderem eine Kette mit einem Anhänger gefunden. Mutmaßlich handelt es sich dabei um Diebesgut. Die Polizei hat am Abend mit Spürhunden den Wald nach möglicher Beute gesucht. Die Tatverdächtigen wurden nach ihrer Durchsuchung zu einer Gewahrsamszelle der Polizei in Remagen gebracht. Ein weiterer soll am späten Montagabend noch auf der Flucht gewesen sein.