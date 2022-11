Einsatz in Wachtberg-Villiprott : Anwohner löschen rechtzeitig Garagenbrand

Die Feuerwehr Wachtberg musste am Sonntag wegen eines Garagenbrandes in den Wachtberger Ortsteil Villiprott ausrücken. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg Am Sonntagmittag musste die Feuerwehr in Wachtberg-Villiprott wegen eines Brandes in einer Garage ausrücken. Die Gefahr war aber schnell gebannt.



Kurz vor 13 Uhr am Sonntagmittag haben Anwohner der Straße „Auf den zehn Morgen“ in Wachtberg-Villiprott die Feuerwehr alarmiert. Der Grund war ein Brand in einer Garage eines Einfamilienhauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Anwohner die Brandherde bereits gelöscht, sodass die Feuerwehr lediglich noch Brandsicherungsmaßnahmen und eine Belüftung der Garage vornehmen mussten.

Laut Aussage der Einsatzleitung und der Anwohner hatten in der Garage mehrere Gegenstände gebrannt. Die Ursache für das Feuer ist jedoch noch unklar. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

