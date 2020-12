Wasseraustritt am „Flachsgraben“ : Feuerwehr Wachtberg rückt zu Rohrbruch in Villiprott aus

Feuerwehr Wachtberg rückt zu Rohrbruch in Villiprott aus

Wasseraustritt am „Flachsgraben“

Einen Rohrbruch hat es in Villiprott gegeben. Foto: GA

Ausgerückt ist die Feuerwehr Wachtberg am Samstag gegen 10.30 Uhr nach Villiprott. Am „Flachsgraben“ war nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers Michael Ruck vermutlich ein Wasserrohr gebrochen oder beschädigt worden. Auf einer Länge von 20 Metern ist Wasser aus der Straße selbst ausgetreten.

„Wir sind ausgerückt, um zu kontrollieren, ob Wasser in die Keller der Anwohner gedrungen ist“, so Ruck. Das sei nicht der Fall gewesen. „Die Einsatzkräfte haben den Rohrbruch abgeschiebert und dann der ‚enewa’, also dem Energie- und Wasseranbieter Wachtberg, übergeben.“