Höhere Pauschalen in Wachtberg In diesen Fällen muss man selbst zahlen, wenn die Feuerwehr kommt

Einsätze der Feuerwehr Wachtberg

Die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg hat sieben Löschgruppen in Adendorf, Arzdorf, Berkum, Fritzdorf, Niederbachem, Pech und Villip. Sie rücken nicht nur aus, wenn Brände gelöscht werden müssen. In den vergangenen Wochen haben mehrfach Rauchmelder angeschlagen, die überprüft werden mussten. Auch in der Brandmeldeanlage einer Kita in Berkum gab es einen Fehlalarm aufgrund einer technischen Störung.

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle gab es diesen Monat auf dem Wachtbergring. Am 4. September stürzte ein Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto und verletzte sich schwer. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, während der Rettungsdienst den Verletzten versorgte. Zwei Tage zuvor waren vier Fahrzeuge mit insgesamt acht Personen in einen Auffahrunfall verwickelt. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufenen Betriebsstoffe und half dabei, eine verletzte Person zum Rettungswagen zu transportieren.

Am 25. August wurde die Feuerwehr zu einem Wasserrohrbruch in der Mehlemer Straße in Niederbachem gerufen. Weil nur wenig Wasser über die Straße lief, könnte die Feuerwehr den Einsatz der Enewa überlassen.

Die Wehrleute leisten immer wieder Unterstützung für den Rettungsdienst, so zum Beispiel um eine Person mit starken Rückenschmerzen mit Hilfe von Schleifkorbtrage und Leiterrutsche möglichst schonend zum Rettungswagen zu transportieren.

Mehr Informationen zur Mitgliedschaft bei der Wachtberger Feuerwehr gibt es unter www.feuerwehr-wachtberg.de.