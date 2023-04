Verkehr in Wachtberg Darum hat die Mitfahrerbank in Züllighoven so wenig Kundschaft

Die Spatzen haben in Züllighoven an diesem Morgen viel zu erzählen. Beim angeregten Zwitschern stört sie nur ab und an ein vorbeifahrendes Auto. Osterglocken wiegen sich am Wendehammer der Bushaltestelle im Wind, die dunklen Regenwolken ziehen gerade ab. Seit 2020 steht mitten im Dorf die erste Mitfahrerbank von Wachtberg. Kommt man von hier aus zum Einkaufszentrum nach Berkum? Und wer hält wohl an?