Dorfbewohner wollen helfen Warum sprudelt der Brunnen in Villiprott nicht mehr?

Warum plätschert der Brunnen in Villiprott nicht mehr? Diese Frage stellen sich viele Passanten bereits seit einiger Zeit, ist der Brunnen am Rondell in der Nähe des Dorfplatzes doch eines der präsentesten Bauwerke des Ortes. Im Jahr 1997 hat die Dorfgemeinschaft Villiprott rund um den damaligen Vorsitzenden Hans-Werner Kühlwetter eigenhändig das Rondell und den Brunnen gebaut, um den zentralen Platz als Treffpunkt zu verschönern.