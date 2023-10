Laub in Wachtberg Was von den Straßenbäumen fällt, wird kostenlos entsorgt

Die Blätter färben sich gelb und braun, der Wind rüttelt sie von den Zweigen. Kommt Regen dazu, verwandelt sich das Laub in eine rutschige Masse. Anlieger müssen das, was die Straßenbäume abwerfen, zusammenfegen und entsorgen. Die Gemeinde Wachtberg bietet ab Montag wieder an, das Laub kostenlos in der Kompostierungsanlage in Gimmersdorf abzugeben.