Freizeitmöglichkeiten Was Jugendliche am Leben in Wachtberg schätzen

Noch vor zwei Jahren trieb der heute 18-jährige Matthias Hüllen gerne mit dem Fahrrad auf Wachtbergs Wirtschaftswegen Sport. Heute verbringt der junge Mann viel Zeit in vielfältigen Ehrenämtern. „Ich bin als Schwimmtrainer bei der SG WaGo in Berkum, als Messdienerleiter, als Tischtennistrainer in Fritzdorf beim TTC Grün-Weiß Fritzdorf und als Jugendbetreuer bei der Ferienfreizeit“, erzählte der Niederbachemer und begründete sein Engagement: „Es macht Spaß und man bekommt so viel zurück.“ Für seine Freunde bleibt dennoch genug Zeit. Etwa je zur Hälfte trifft er sie auf dem Land oder in der Stadt.