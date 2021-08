Wassermelonen aus Wachtberg : Obstbauer setzt auf Bibo & Conguita

Nischenkultur

Laut der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen kommt es eher vereinzelt vor, dass Betriebe sich besondere Nischen suchen. Die Kiwi-Beere und die Haskap-Beere zählten zum Beispiel dazu. „Unseren Obstbauberatern sind nur zwei, drei Betriebe im Rheinland bekannt, die Melonen anbauen“, so Saskia Wietmann aus der Pressestelle in Münster. Häufig würden die Nischenprodukte direkt vermarktet, also über die Hofläden. Wenn das Produkt unbekannt sei, sei es sehr schwierig, es „groß“ zu vermarkten.

Als Nischenkultur, die durch den Klimawandel interessanter wird, stuft der Plittersdorfer Obstbauer Ferdinand Völzgen Melonen ein. „Soweit ich weiß, ist Johannes Schwind der einzige hier im Bereich“, sagt der Vize-Vorsitzende der Kreisfachgruppe Obstbau Bonn/Rhein-Sieg. Er wisse von einigen Anbau-Versuchen bei anderen, die aber gescheitert seien. Man finde die Frucht eher am Niederrhein und in den neuen Bundesländern, so Völzgen. es