Stromausfall in Wachtberg : Viele Wachtberger Haushalte sind ohne Strom

Weite Teile in Wachtberg haben derzeit Probleme mit der Stromversorgung. (Symbolfoto) Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Wachtberg In weiten Teilen in Wachtberg gibt es am Montagnachmittag einen Stromausfall. Teilweise soll die Energie in den Haushalten minutenlang weg sein. Auch das Einkaufszentrum in Berkum ist nach ersten Informationen betroffen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In großen Teilen von Wachtberg gibt es seit Montagnachmittag Probleme mit der Stromversorgung. Seit 16 Uhr erreichen den General-Anzeiger Berichte von vielen Haushalten, in denen die Stromversorgung minutenlang ausfällt. Betroffen sollen vor allem die Ortschaften Adendorf, Villip, Arzdorf, Ließem, Niederbachem, Oberbachem und Fritzdorf sein. Ohne Strom ist nach ersten Informationen auch das Einkaufszentrum in Berkum.

Nach Berichten der Anwohner soll der Strom immer nur zeitweise fließen und dann wieder weg sein. In Adendorf berichten die Anwohner von dunklen Häusern; in parallel verlaufenen Straßenzügen sollen hingegen die Lichter brennen.

Laut Kai Birkner, Geschäftsführer von der enewa GmbH – Energie + Wasser Wachtberg soll in einem Umspannwerk ein sogeannter Mittelspannungstrafo ausgefallen sein. Die Techniker suchen derzeit nachdem Fehler des Ausfalls.

(ga)