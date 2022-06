Wachtberger Rat segnet neue Unterkünfte ab : Weiterer Wohnraum für 34 Geflüchtete am Gereonshof

Im Umfeld des Gereonshofs in Werthoven sollen noch in diesem Jahr zwei Gebäudeteile mit Wohnungen entstehen. Foto: Alexander Barth

Wachtberg In Wachtberg sollen in den kommenden Monaten neue Unterkünfte für Geflüchtete entstehen. Am Gereonshof sollen dazu zwei Gebäudeteile in Modulbauweise entstehen. Dort könnten sowohl Geflüchtete mit Aufenthaltstitel als auch Menschen aus der Ukraine untergebracht werden.



Die Unterkunft für Geflüchtete am Gereonshof in Werthoven soll um 34 Plätze erweitert werden. Die Planung für einen entsprechenden Bau erhielt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates fast flächendeckend Zustimmung bei lediglich zwei Enthaltungen. Damit ist der Weg frei für die Entstehung eines zweiteiligen Gebäudes, das in sechs bis neun Monaten fertig sein könnte, stellte der Beigeordnete Swen Christian in Aussicht. Die beiden bestehenden Wohnbereiche sollen zudem bald energetisch ebenso wie der Neubau wärmetechnisch über eine geförderte Pelletanlage versorgt werden.

Anders als in einer früheren Planung sollen die neuen Wohneinheiten vornehmlich für Paare und Familien ausgelegt sein und nicht für Alleinstehende. Die Kosten für den Bau, der in der sogenannten Modulbauweise aus zusammengesetzten Containern geplant ist, sollen zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Euro liegen, die Finanzierung werde laut Verwaltung aus dem Etat des laufenden Haushaltsjahres bestritten.

Neun Wohnungen mit 48 Quadratmetern

Im Bauteil A sollen demnach 16 Personen in vier Wohneinheiten Platz finden, zu denen zwei separate Wohn- und Schlafräume sowie eine gemeinsame Küche und Bad gehören. Im Bauteil B sind 18 Bewohner kalkuliert, neben weiteren vier Einheiten für je vier Personen ist eine kleinere Wohnung für zwei Personen eingeplant. Dort ist zusätzlich ein Waschraum vorgesehen. Laut Planungsunterlagen sollen die einzelnen Einheiten bis auf letztere 48 Quadratmeter groß sein.

„Wir haben keine Zeit zu verlieren“ – so formulierte Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) die Ausgangslage. Die derzeitige Weltlage im allgemeinen und die aktuelle Situation von Geflüchteten, die in der Gemeinde Wachtberg teils seit etlichen Jahren „in nicht angemessener Weise“ mit Aufenthaltstitel untergebracht seien, machten eine schnelle Lösung unabdingbar, „um zumindest einem Teil der Menschen eine bessere Situation zu ermöglichen.

Anmietung von Hotels keine Alternative

Versuche, Grundstücke oder Gebäude zu kaufen, waren in der jüngeren Vergangenheit nicht erfolgreich gewesen. Daher hatte sich die Verwaltung entschlossen, auf dem gemeindeeigenen Grundstück am Gereonshof weitere Unterkünfte zu bauen. Die Anmietung von Hotels ist aus Verwaltungssicht keine Alternative, für die Einschätzung gab es breite Zustimmung im Rat. Christian Feddern (Unser Wachtberg) warf die Frage nach einer möglichen finanziellen Förderung von Bund oder Land auf. Die Verwaltung sicherte eine Prüfung der Optionen zu. Für den Bau sei dies laut Bürgermeister schwierig, der Unterhalt hingegen würde übernommen.

Quer durch die Fraktionen wurde die Notwendigkeit bestätigt, zusätzlichen Wohnraum für Geflüchtete zu schaffen. Oliver Henkel (Grüne) betonte die Verpflichtung, „ihnen ein besseres Zuhause zu geben als bislang.“ Die Modulbauweise mit getrennten Wohneinheiten würde helfen, mögliche Konflikte zu minimieren, so die Überzeugung von Stephan Zieger (CDU). FDP-Mann Friedrich Oettler vermisste hingegen „Aussagen zur Wirtschaftlichkeit“ seitens der Verwaltung. Die Antwort des Bürgermeisters: „Wir müssen erst einmal die Menschen angemessen unterbringen.“