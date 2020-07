Feuerwehr verhindert Schlimmeres : Nachbarin entdeckt brennenden Pkw in Werthhoven

Nachbarin entdeckt brennenden Pkw in Werthhoven

Werthhoven Hätte eine Wachtberger Nachbarin den brennenden Wagen nicht rechtzeitig entdeckt, hätte das Feuer auf ein anderes Auto, ein Haus oder sogar ein Boot übergreifen können. Bei dem Brand kam ansonsten jedoch nichts zu Schaden.

Eine aufmerksame Nachbarin aus Wachtberg-Werthhoven hat am Dienstagabend durch ihr schnelles Handeln ein noch größeres Feuer verhindern können. Gegen 23 Uhr entdeckte sie in der Straße Am Feldpütz ein brennendes Cabrio und verständigte umgehend die Freiwillige Feuerwehr.