Feier in Wachtberg : Werthoven weiht am Wochenende den neuen Streetball-Platz ein

Der Werthhovener Stefan Elsen baut ehrenamtlich Sitzflächen an den Rand des neuen Spielfelds vor dem Pössemer Treff. Foto: Petra Reuter

Wachtberg In Werthhoven gibt es am Wochenende mehrfach Grund zu feiern. Das verschobene Dorfjubiläum und neue Spielgeräte bringen die Bürger am Pössemer Treff zusammen.



Ein ganzes Wochenende feiern, so hat es sich der Bürgerverein Werthhoven für den 6. und 7. August vorgenommen. Gründe dafür gibt es genug. Die 2020 geplante 1250-Jahr-Feier kann nach den pandemiebedingten Einschränkungen in diesem Jahr als 1250+2-Jahr-Feier stattfinden. Außerdem wurde der Bürgerverein jüngst ein halbes Jahrhundert alt. Zudem sorgte das Programm „Aufholen nach Corona“ für neue Spiel- und Sportmöglichkeiten und zusätzlich zu den eigenen Helfern packte die Strabag bei der Realisierung eines neuen Außenspielfelds an.

„Der Bürgerverein hat von den Fördergeldern einen Basketballkorb und eine Outdoor-Tischtennisplatte gekauft“, berichtete der Vorsitzende des Bürgervereins, Hans-Joachim Duch. Beim Aufbau und Asphaltieren der zehn mal zehn Meter großen Streetball-Fläche half die Strabag im Rahmen eines sozialen Unterstützungsprojekts. „Die Spielflächengröße war wichtig, damit wir auch kleine Turniere veranstalten können“, sagte Duch.

Mit angefasst hatten außerdem viele Hände aus dem Ort, egal ob sie Vereinsmitglied waren oder nicht. So baute der Werthhovener Stefan Elsen Sitzbänke an den Rand des neuen Spielfelds. „Ich möchte einfach nur helfen, es ist ja für unser Dorf“, sagte der Montagebauer.

Dass die neuen Spielgeräte erst am kommenden Samstag feierlich übergeben werden sollen, fanden die Kinder nicht ganz so wichtig. Sie spielten dort schon am Abend nach der Aufstellung. Dabei hatte der Jugendtreff auch vorher ein sehr gutes Programm. Die Erweiterung sei trotzdem wichtig und sinnvoll, fanden die aktiven Helfer. „Für uns und die Jugendlichen ging es vor allem darum, dass es auch Sport- und Spielmöglichkeiten und damit einen Treffpunkt draußen gibt. So sind sie nicht zwangsläufig an die Öffnungszeiten des Treffs gebunden“, erklärte Duch.

Dieses Ziel der Investition bestätigte zuvor bereits die Jugendfachkraft der Gemeinde, Claudia Schmidt. Sie stemmt gemeinsam mit dem Werthhovener Markus Blum und der Jugendfachkraft Hannah Wirfs die Jugendarbeit im Treff. Im Rahmen des Förderprogramms werden bald weitere Outdoor-Bewegungsspiele geliefert. „Zum Beispiel zum Balancieren oder Jonglieren“, sagte Duch.

Zum 50-jährigen Jubiläum luden die Aktiven des Vereins neben den noch lebenden elf der 20 Gründungsmitglieder etliche Ahr-Helfer ein. Im vergangenen Sommer hatten die Werthhovener wochenlang insgesamt rund 70 Helfer im Pössemer Treff beherbergt und verpflegt. Zugesagt hatten bis zum Wochenanfang 16 von ihnen, einer davon aus Regensburg.

Den ganzen Sommer über Veranstaltungen

Das große Dorfjubiläum feiern die Werthhovener den ganzen Sommer über. „Immer mit kleinen Veranstaltungen, zum Beispiel Vorträge zum Ort in angenehmer Atmosphäre bei einem Wein, Sekt oder anderen Getränken im Treff“, beschrieb der Vorsitzende.

Altbürgermeister Hans-Jürgen Döring sprach über die Kommunale Neuordnung 1959 unter dem Titel „Chance oder Schicksal für Werthhoven“, Pfarrer Günter Schmitz-Valadier gestaltete einen Gottesdienst im Treff. Rita Hummels berichtete vom Werthhovener Bürger vor 1250 Jahren zwischen Kirche und Obrigkeit. Am 14. Oktober spricht der Werthhovener Ottfried Schmid über die Veränderungen der Gestirne über dem Dorf. Ein weiterer Beitrag ist mit dem Werthhovener Buchautor Robert Hellwig geplant. Sein neues Werk stellt er am Sonntag, 7. August, gegen 11.30 Uhr vor.