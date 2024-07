Teilnahme im September So läuft der Wettbewerb Stadtradeln in Wachtberg

Bei der Aktion geht es generell darum, für mehr Radförderung und Klimaschutz in die Pedale zu treten. 21 Tage lange sollen die Wachtberger „möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen“, teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit. Der Startschuss für den Wettbewerb ist im Mai in Trier gefallen, bis Ende September kann sich jede Kommune aussuchen, an welchen Tagen sie teilnehmen möchte. In Wachtberg findet das Stadtradeln laut Gemeinde vom 2. bis zum 22. September statt. „Dabei ist es egal, ob man bereits jeden Tag fährt oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs ist“, heißt es aus dem Rathaus. Jeder Kilometer zähle, „erst recht, wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte“.