Beitritt zur Energieagentur Rhein-Sieg geplant : Wachtberg will mehr CO2 einsparen

Wachtberg Der Umweltausschuss hat der Gemeinde Wachtberg grünes Licht gegeben, der Energieagentur Rhein-Sieg e.V. beizutreten. Darin sind bereits zehn Kommunen und der Rhein-Sieg-Kreis selbst Mitglied. Von einem Beitritt würden auch die Bürger profitieren.

Nun also soll ein weiterer Player hinzukommen. Dieser hat sich bei seiner Gründung 2018 dazu verpflichtet, Kommunen bei der Energieeinsparung, der effizienteren Nutzung von Energie und der Förderung von regenerativen Energien zu begleiten. Dazu gab der Wachtberger Umweltausschuss nach dem Vortrag von Thorsten Schmidt, Geschäftsführer der Energieagentur Rhein-Sieg, grünes Licht. Schmidt erklärte den Politikern, warum eine Mitgliedschaft sinnvoll ist – aber auch, was sein Hennefer Verein nicht leistet. Wenn der Haupt- und Finanzausschuss dem Konzept seinen Segen gibt, könnte Wachtberg noch in diesem Jahr beitreten, so Schmidt. Der Jahresbeitrag liegt zwischen 4000 und 8000 Euro, für die Gemeinde würden bei ihrer Größe 5000 Euro fällig. In einem ersten Schritt stünde bei einer Mitgliedschaft ein Schnellcheck der kommunalen Gebäude an, so der Geschäftsführer. Als Leuchtturmprojekt in Wachtberg, nannte er auch GA-Nachfrage, die Turnhalle in Pech, die nach ihrer Sanierung jetzt energieeffizient dasteht. Seitdem wurde der durch Stromverbrauch und Wärmeerzeugung verursachte CO 2 -Ausstoß um mehr als 70 Prozent (rechnerisch: 74 Prozent) reduziert. Bei anderen Gebäude, wie zum Beispiel dem Rathaus, ist dagegen noch viel Luft nach oben.