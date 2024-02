Entwicklung in Wachtberg Gemeinde will neues Konzept für das Baurecht erstellen

Was ist denn bloß ein Baulandmanagement? Hinter dem Begriff verbergen sich Mechanismen, die es in Zukunft vielen in der Gemeinde einfacher machen können. Sowohl für die Menschen, die dort ihre Häuser errichten wollen, als auch für die Verwaltung, die nicht für jedes Projekt das Rad neu erfinden will. Das hat auch die Politik überzeugt, die im Planungsausschuss einstimmig für die Erarbeitung eines solchen Managements stimmte.