Mangelnder Sicherheitsabstand Windpark in Wachtberg kann wegen Militäranlagen nicht gebaut werden

In Wachtberg gibt es keine Flächen, die vorrangig für Windenergie genutzt werden sollen. Das geht aus einem Sachstandsbericht der Gemeindeverwaltung für den Planungsausschuss am 26. Mai hervor. Zuletzt waren mögliche Windräder Thema bei der Ortsvertretung Fritzdorf. Der Beigeordnete Swen Christian verwies in der Sitzung bereits auf die erforderlichen Abstände zu militärischen Anlagen, die von vier auf einen Radius von fünf Kilometern vergrößert worden seien. Für Wachtberg ist das Radom in Werthhoven und die Philipp-Freiherr-von-Boeselager-Kaserne in der Grafschaft relevant.