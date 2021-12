Spaziergang zu Weihnachten : Wachtberger Winterwanderung führt rund um den Golfplatz

Die Wanderung

Der QR-Code mit den Informationen zur Wanderung. Foto: Wander-Verein Wachtberg

Startpunkt der 4,3 Kilometer langen Wanderung ist der Parkplatz am Ende des Landgrabenwegs in Niederbachem. Vom Parkplatz aus gehen wir zunächst links um den Gebäudekomplex des Golfclubs. Wir erreichen das Golfgelände, auf dem es auf einem breiten Weg bergauf geht. Nach etwa 1 km stoßen wir auf den mit einem W im Kreis markierten Wanderweg „Rund um Wachtberg“, dem wir nach rechts folgen. Unser Weg führt durch das Naturschutzgebiet (NSG) Kaolingrube Oedingen. Ausgangs des Waldes wandern wir nach rechts am Waldrand entlang. Nach etwa 100 m verlassen wir den Wanderweg "W" und wenden uns nach rechts in Richtung Schießgraben. Unweit des dort am Wegesrand stehenden Holzkreuzes biegen wir nach rechts ab und erreichen auf einem Wirtschaftsweg das Tal des Züllighovener Baches. Zwischen Pferdekoppeln geht es weiter in nördlicher Richtung bis der Weg eine Biegung nach links macht. Hier verlassen wir diesen Weg und gehen nach oben durch den Wald, um nach etwa 1 km den Ausgangspunkt unserer Wanderung zu erreichen.