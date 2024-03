Bericht über offene Stellen Bei der Gemeinde Wachtberg gibt es viel Personalwechsel

Fragesteller Ulrich Feyerabend sagte zum Bericht über die aktuelle Personallage: „Ich war sehr überrascht, was die Fluktuation in der Verwaltung angeht.“ Insgesamt gab es 78 Neueinstellungen seit dem Jahr 2021, 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in dieser Zeit die Verwaltung verlassen. Von den Neueingestellten haben elf die Gemeindeverwaltung wieder verlassen, davon fünf innerhalb der Probezeit.