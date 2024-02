Trotz gelungener Integration Wirt aus Wachtberg muss Aufenthaltserlaubnis alle zwei Jahre verlängern

Den Wirt in der Gaststätte „Zur Grünen Gans“ an der Konrad-Adenauer-Straße, Bassam Wakkas (55), und seine Frau Khnifes Lina (46) kennt man in Niederbachem. Er betreibt die einzige Kneipe im Ort, und das schon seit vielen Jahren. Wenn man so will, taugt Familie Wakkas als Beispiel für gelungene Integration. So sehen es Ehrenamtler wie Kurt Zimmermann und die ehemalige Bürgermeisterin Renate Offergeld, die sich im Ökumenischen Arbeitskreis in der Flüchtlingshilfe engagieren. Das Ausländeramt des Rhein-Sieg-Kreises pocht jedoch auf weitere Nachweise, ohne die Wakkas keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommt.