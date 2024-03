Weltraumradar in Werthhoven Wissenschaftler beobachten von Wachtberg aus den ISS-Weltraumschrott

Das Trümmerteil der ISS ist laut Fiege kompakt und „nicht so klein“. Die Wahrscheinlichkeit, dass Teile in Deutschland auftreffen, sei trotzdem äußerst gering. „Eine Prognose über den genauen Absturzzeitpunkt und den Absturzort ist sehr schwierig, weil es so viele Faktoren gibt“, so Fiege. Er geht von „heute 18 Uhr plus/minus 2,5 Stunden“ aus. „Ein Objekt, das so nah ist, fliegt in 90 Minuten einmal um die Erde. In fünf Stunden fliegt es eventuell noch dreimal um die Erde.“ Es fliege am Nachmittag über Nordrhein-Westfalen und sei etwa so groß wie ein Auto, aber so klein, dass es mit dem Auge auf seiner Bahn nicht zu erkennen sei.