Baustellen in Wachtberg Zwei Baustellen sorgen auf der L123 für Behinderungen

Auf der L123 zwischen Berkum und Niederbachem müssen Autofahrer bereits seit geraumer Zeit mit einer weiteren Baustelle leben. Nicht nur, dass die Gemeinde seit dem vergangenen Jahr die Bushaltestellen in Niederbachem aufwendig barrierefrei umbaut, was eine einspurige Verkehrsführung samt einer entsprechenden Baustellenampel erfordert. Eine zweite größere Baustelle tut sich auf der Landstraße inzwischen rund anderthalb Kilometer entfernt in Höhe von Gimmersdorf auf. Auch hier regelt eine Baustellenampel den Verkehr.