Zusammenstoß in Wachtberg-Berkum : Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Traktor

Zusammenstoß in Wachtberg-Berkum

In Berkum hat es am Freitagnachmittag einen Unfall gegeben. Foto: Petra Reuter

Berkum Bei einem Unfall in Wachtberg-Berkum sind am Freitag zwei Personen schwer verletzt worden. Ein Sprinter war mit einem Traktor kollidiert, der daraufhin zur Seite fiel.

In Wachtberg-Berkum hat es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Fraunhoferstraße Höhe Hümerich einen Unfall gegeben. Wie Louis Schüller, Polizeikommissar der Polizei Bonn, mitteilte, war der 67-jährige Fahrer des Autos in Richtung Ortsausgang unterwegs. Zur gleichen Zeit war der Traktor, auf dem sich drei Personen befanden, auf derselben Straße unterwegs.