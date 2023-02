30 Einsatzkräfte vor Ort : Zwei Verletzte bei Dachstuhlbrand in Niederbachem

In Niederbachem hat es am Mittwoch im Dachstuhl eines Fachwerkhauses gebrannt. Foto: Axel Vogel

Niederbachem In Wachtberg-Niederbachem hat es am Mittwoch im Dachstuhl eines Fachwerkhauses gebrannt. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Fachwerkhaus in Wachtberg-Niederbachem sind am frühen Mittwochabend gegen 17.40 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Wie André Hahnenberg, Leiter der Feuerwehr Wachtberg, mitteilte, sei in dem Fachwerkhaus ein Kamin im oberen Bereich des Hauses in Brand geraten. Das Feuer soll sich daraufhin auf das Dämmmaterial ausgeweitet haben.