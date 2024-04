Verbrechen in Wachtberg Die Polizei stellt mehr als jeden zweiten Täter

Wachtberg · Die Polizei kann in Wachtberg mehr als die Hälfte aller Straftaten aufklären. In manchen Bereichen ist die Chance höher, dass Täter ungeschoren davonkommen, als in anderen.

15.04.2024 , 11:00 Uhr

Ein Einbrecher auf Beutezug. Es gab 2023 genau 22 solcher Taten. Foto: imago stockamp;people





Von Richard Bongartz Redakteur Bonn