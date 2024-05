Hochwasser und Starkregen So soll sich Wachtberg künftig vor Unwettern schützen

Unwetter

Nach 2010 und 2013 ereignete sich am 4 Juni 2016 das wohl schwerste Unwetter in der Geschichte Wachtbergs. Zeitweise kam es im Bereich Fritzdorf, Arzdorf, Werthhoven zu Niederschlagsmengen von bis zu 115 Liter pro Quadratmeter, hieß es seinerzeit in einer Mitteilung der Wachtberger Feuerwehr, die über 250 Einsätze abzuarbeiten hatte. Es wurde der umfangreichste Einsatz ihrer Geschichte, so Wehrsprecher Michael Ruck. Der Godesberger Bach hatte damals einen historischen Höchststand von 2,35 Meter erreicht. Im gesamten Gemeindegebiet liefen hunderte Keller voll, fünf Brücken wurden zerstört, die Kläranlage in Arzdorf überflutet, der Park der Burg Gudenau verwüstet sowie eine gerade erst abgeschlossen Sanierung im Mehlemer Bach bei Niederbachem schwer beschädigt. voa