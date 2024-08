Vom „Perfekten Dinner“ zum „Schnäppchen-Menü“ Wachtberger wollen bei Promikoch Kumptner punkten

So ist die Regel: Kocht ein Drei-Gänge-Menü für vier Personen in zwei Stunden. Für den Einkauf beim Discounter – da tickt bereits die Uhr – stehen dem Paar am Herd 20 Euro zur Verfügung. Nein, nicht für jeden einzelnen Esser, sondern für alle am Tisch. Eine Herausforderung, die David Heide aus Gimmersdorf gerne annimmt. Ist er doch als Zweiter beim „Perfekten Dinner“ im Januar ein kampferprobter Hobbykoch.