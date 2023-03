Erzählcafé in Villiprott Wachtberger erinnern sich an frühere Zeiten

Erzählcafés

Das Erzählcafé in Villiprott findet an jedem dritten Dienstag im Monat, um 15 Uhr, im Rödder Dorf-Treff, Dorfstraße 24, statt. Am 18. April sprechen die Teilnehmer über Osterbräuche. In Villip findet das Erzählcafé in jedem zweiten Monat am ersten Mittwoch um 15 Uhr im Hotel Görres statt. Am 3. Mai werden die Teilnehmer über Maibräuche sprechen. Erbeten wird das Mitbringen historischer Fotografien aus den Orten. Am Sonntag, 26. März, findet zudem der erste Fritzdorfer Dorfspaziergang und Verzäll-Nachmittag statt. Der Dorfspaziergang beginnt um 14 Uhr auf dem Kirchplatz an der Kirche St. Georg und führt über die Oevericher Straße, die Assenmachergasse, die Raiffeisenstraße und die Schmiedegasse zum Jugendheim. Insgesamt werden zwölf Stationen angegangen und mit alten Bildern und Texten erklärt. Der Verzäll-Nachmittag startet am selben Tag um 15.30 Uhr im Jugendheim. scn