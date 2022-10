Schwimmbad in Berkum : Wachtberger Hallenbad bleibt vorübergehend geschlossen

Schwimmbad in Berkum

Das Hallenbad in Berkum wird diese Woche nicht mehr öffnen. Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL

Wachtberg-Berkum Wachtberger Schwimmer müssen in dieser Woche auf ihre Runden im Berkumer Hallenbad verzichten: Der Betreiber musste es kurzfristig schließen.

Das Hallenbad Wachtberg in Berkum muss kurzfristig geschlossen werden. Das teilte am Dienstag der Betreiber Energie + Wasser Wachtberg (Enewa) mit. „Aufgrund kurzfristiger krankheitsbedingter Ausfälle muss das Hallenbad Wachtberg den öffentlichen Badebetrieb leider vorübergehend einstellen“, so Enewa-Geschäftsführer Kai Birkner.