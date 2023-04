Infostand am Berkumer Einkaufszentrum Wachtberger Jugendfeuerwehr wirbt um Nachwuchs für Ehrenamt

Michael Ruck, Sprecher der Wachtberger Feuerwehr, gibt allerdings zu bedenken, dass sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr höchst ungleich auf die Löschgruppen in den einzelnen Ortsteilen verteilen: „Die Löschgruppe Berkum stellt derzeit mit rund 20 Jugendlichen die größte Jugendgruppe.“ Leider gebe es aber eben auch Jugendgruppen etwa in Adendorf, die deutlich weniger haben, erklärte Ruck: „Das ist halt eine bunte Mischung und es ist in der Tat so, dass einige Jugendgruppen noch Nachwuchs gebrauchen könnten.“ Einmal unverbindlich in die Jugendgruppen hinein zu schnuppern, sei ausdrücklich erwünscht und jederzeit möglich.