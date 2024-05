Übersicht über Programm Das erwartet die Besucher bei den Wachtberger Kulturwochen

Die Idee zu den Kulturwochen hatte – mit Unterstützung einiger anderer – Organisatorin Marlies Frech. 2006, so erinnert sie sich, hörte das Wachtberger Kulturforum auf, der Bereich fiel in die Hände der Gemeinde zurück. Man habe dann die regionalen Künstler eingeladen, so Frech. „Wir haben in einer Art Workshop darüber gesprochen, was sie sich von der Kulturarbeit erwarten.“ Schnell war klar, dass man sich ein Format wünschte, in dem sich alle Künstler präsentieren können. Die Idee zu den Kulturwochen war geboren.