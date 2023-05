Programm vom 16. Juni bis 2. Juli „The Voice of Germany“-Gewinnerin eröffnet Wachtberger Kulturwochen

Zwei ganz besondere Veranstaltungen stehen in diesem Jahr am Anfang und am Ende der Kulturwochen: So wird Anny Ogrezeanu, die aus Villip stammende Gewinnerin der Musikshow The Voice of Germany 2022, zur Eröffnung im Atelier von Michael Franke auftreten. Auch der Abschluss ist ein absolutes Highlight: Das Schattentheater Moving Shadows bespielt gleich an zwei Abenden nach Sonnenuntergang den Moving Art Garden an der Pecher Straße mit einer Mischung aus Musik, Licht, Tanz und Theater.