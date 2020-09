Verwaltung entschuldigt sich für Vorlage : Wachtberger Politiker setzen Vogelschutzhecke durch

Wachtberg-Villip Die Fraktion Unser Wachtberg hatte im Umweltausschuss eine Vogelschutzhecke fürs Villiper Gewerbegebiet vorgeschlagen. Und statt einer ökologischen Betrachtung nur eine formelle Absage der Verwaltung erhalten.

Dass sich die Verwaltung für eine Stellungnahme gegenüber der Politik entschuldigt, kommt eher selten vor. Nicht nur in Wachtberg. Im Umweltausschuss aber war es jetzt beim Thema Vogelschutzhecke soweit.

Diese sähe die Fraktion Unser Wachtberg nämlich gerne auf der gemeindeeigenen Ausgleichsfläche zwischen Neubau- und Gewerbegebiet in Villip gepflanzt. „Man hätte einen ökologischen Mehrwert und könnte zugleich die unschönen Hinterhöfe verdecken“, meinte Mira Schwarzenberger (Unser Wachtberg). Die Gemeinde hatte jedoch argumentiert, es gebe bereits einen „landschaftspflegerischen Begleitplan“ samt Bebauungsplan, der Vorgaben für die Gestaltung der Fläche mache. Neben Gebüsch- und Baumgruppen, Einzelbäume und Sträuchern sollen sich dort Sträucher breitmachen – alles im richtigen Abstand zueinander.

Sodann gab ihm Beigeordneter Swen Christian Recht: „Wir sollten an uns selbst anregen, noch einmal darüber nachzudenken, wie man die Aufwertung ermöglichen kann.“ Es habe keine ökologische, sondern eine formelle Beurteilung stattgefunden. Roswitha Schönwitz (SPD) warf aber auch ein, dass man genau schauen müsse, wo man die Hecke hinsetze, eben wegen der offenen Struktur und auch spezieller Tierarten dort. „Zudem frage ich mich, was eigentlich aus den Hecken und Flächen geworden ist, die wir schon vor dem Jahr 2000 beschlossen haben“, so Schönwitz. Sie möchte eine Aufstellung.