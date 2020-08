Gewässerunterhaltung : Wachtberger sollen für Bachpflege zahlen

Wachtberg Die Wachtberger Ausschussmitglieder signalisieren Zustimmung zum Vorhaben, Bürger bei der Gewässerpflege zur Kasse zu bitten. Eine Abstimmung steht aber noch aus.

Die finanzielle Ausstattung könnte sich künftig verbessern, denn die Vorständin und ihre Kollegen planen eine „Gewässerunterhaltungsgebühr“ für die Wachtberger. Dabei geht es um an Wittgesbach, Swistbach, Mehlemer und Godesberger Bach. „Es wird differenziert nach versiegelten und nicht versiegelten Grundstücksflächen. Gesetzliche Grundlage ist der § 64 des Landeswassergesetzes NRW“, erklärte Volker Strehl. Zusätzlich würden vorher die sogenannten Erschwererkosten abgezogen und direkt auf die Erschwerer umgelegt, also zum Beispiel an Brücken oder bei Verrohrungen auf die Straßenbaulastträger.

Untätigkeit in Sachen Überflutungs- und damit auch Anliegervorsorge kann man den Gemeindewerken eher nicht vorwerfen. Seit 2012 habe man in die unterschiedlichsten Maßnahmen in Wachtberg 6,5 Millionen Euro gesteckt, so Strehl. Zum Beispiel auch in eine sogenannte hydrodynamische Überrechnung der Kanalnetze. „Wir haben also eruiert, was die Kanäle leisten und wo Schwachstellen sind“, so Strehl. Hark verwies zudem auf die Starkregenkarte. Unter www.wachtberg-starkregen.de können Bürger unter anderem überprüfen, ob und welche Gefahrenstellen rund um ihre Wohnhäuser bestehen.