Konzept zur Klimaneutralität Wachtberger sollen ihre Ideen für mehr Klimaschutz einreichen

Wachtberg · Sechs Kommunen der linksrheinischen Klimaregion wollen bis 2045 klimaneutral werden. Wachtberg will dazu eine neue Stelle in der Verwaltung schaffen. Bei der Anpassung an den Klimawandel geht es um Starkregen und Grünflächen, aber auch um die Zukunft des Rathauses.

11.07.2024 , 05:00 Uhr

Sanierung oder Neubau: Die Zukunft des Wachtberger Rathauses ist auch bei der Anpassung an den Klimawandel Thema. Foto: Axel Vogel





