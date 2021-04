Corona-Schnelltest in Villiprott : Wachtberger Test-Drive-In wird sehr gut angenommen

Wachtberg-Villiprott Seit Ende März gibt es in Wachtberg-Villiprott einen Test-Drive-In, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Das Angebot wird sehr gut angenommen – vor allem von Berufspendlern nach Köln und Bonn. Nur sehr wenige Testpersonen werden positiv getestet. Probleme gibt es nur mit Autofahrern, die die Sperrung ignorieren.

Seit dem 31. März ist die Straße „Beckers Kreuz“ in Villiprott gesperrt: Dort bietet die Firma PoC-Bonn einen Test-Drive-In an, bei dem sich Personen aus dem Auto heraus auf das Coronavirus testen lassen können. Für den Test brauchen die Menschen ihr Fahrzeug nicht zu verlassen, was im Vergleich zu anderen Teststellen ein großer Vorteil ist. Der Abstrich wird am Fahrzeug von Testern entnommen und anschließend im Labor vor Ort ausgewertet. Nach einer kurzen Wartezeit wird den Testpersonen das Ergebnis mitgeteilt. Auch Fußgänger können sich testen lassen.