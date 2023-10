Neue Sportstättensatzung für Wachtberg So reagieren Vereine auf das Essverbot in Hallen und auf Plätzen

Der Vorstand des Badminton-Clubs Wachtberg macht sich bereits jetzt Gedanken über die Weihnachtsfeier, die man traditionell in der Dreifachturnhalle in Berkum feiert. „Bisher haben wir im Tunnel zu den Umkleidekabinen immer ein Büfett aufgebaut, an dem sich die Spieler bedienen konnten.“ Das wird in Zukunft nicht mehr so einfach möglich sein. „Daher werden wir wahrscheinlich in die Cafeteria ausweichen“, sagt der Vorsitzende Alexander Pönisch.