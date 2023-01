Planungen in Berkum : Wachtberger vermisst Hochwasserschutz bei Neubaugebiet

Auf dieser Freifläche soll das neue Quartier entstehen. Foto: Axel Vogel

Wachtberg Ein Niederbachemer ruft erneut den Petitionsausschuss des NRW-Landtages an, weil er in dem geplanten Neubaugebiet in Berkum Regenrückhaltemaßnahmen vermisst.



Erst Ende vergangenen Jahres hatte der Projektentwickler Dornieden im Planungsausschuss seine Ideen für ein neues Quartier zwischen Burg Odenhausen und Marktscheune in Berkum vorgestellt (der GA berichtete). Dass das Areal zwischen K58, Wachtbergring und Burg Odenhausen in Berkum bebaut werden soll, ist schon länger bekannt. Im Planungsausschuss wurden nun erste Details genannt. Insgesamt ist das Areal 6,2 Hektar groß. 3,5 Hektar sollen mit Wohnbebauung versehen werden, 1,5 Hektar sollen eine Mischgebietsfläche werden. Insgesamt sollen in dem neuen Quartier rund 100 neue Wohneinheiten entstehen, aufgeteilt auf Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser. Das Gremium war sich einig, dass die Pläne noch einmal überarbeitet werden müssen.

Gut so, sagt Holger Drach, Mitbegründer der Wählervereinigung „Unser Wachtberg“. Er vermisse bei den Planungen „vernünftige Konzepte zum Unwetterschutz“. Exemplarisch verweist er auf entsprechende Regen- beziehungsweise Hochwasserrückhaltemaßnahmen in dem Neubaugebiet selbst. Ihm ist das Thema so wichtig, dass er Ende vergangenen Jahres den Petitionsausschuss des NRW-Landtages um Prüfung in der Sache bat. Diesen Weg beschreitet Drach nicht zum ersten Mal.

Das Thema Unwetter, Starkregenfluten und Hochwasser beschäftigt den Niederbachemer bereits seit vielen Jahren. Als Anrainer des Mehlemer Baches hat er dabei ein höchst persönliches Interesse, wohnt er doch nur einen Steinwurf von dem Fließgewässer entfernt. Ab 2004 waren Drach zunehmend Überschwemmungen vor seiner Haustür wie aber auch bei Nachbarn aufgefallen. Ihm ging es bei seinem Engagement als eine Art Bachpate ausdrücklich nicht nur um die Wertminderung von Grundstücken, „sondern vor allem um den Schutz von Menschenleben“. Denn als Ursache für die Überschwemmungen identifizierte er die zunehmende Versiegelung in Niederbachem – insbesondere durch die Ausweisung neuer Baugebiete einerseits und ungenügende Regen- beziehungsweise Hochwasser-Rückhaltekapazitäten an Ort und Stelle andererseits.

Drach fühlte sich bestätigt, als am 3. Juli 2010 das erste Mal ein sogenanntes Jahrhundertunwetter Wachtberg traf. Eben jener Mehlemer Bach war damals im Zuge des Starkregens kurzeitig zu einem reißenden Gewässer mutiert und hatte zahlreiche Keller geflutet. Für Beschwerdeführer Drach Anlass genug, bereits 2011 den Petitionsausschuss des NRW-Landtages mit der Bitte um Prüfung der Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Der Petitionsausschuss kam auch tatsächlich zu einem Ortstermin sowie zu einem Austausch mit der damaligen Verwaltungsspitze ins Berkumer Rathaus.

Auch bei den jüngst vorgestellten Planungen für das Neubaugebiet an der Burg Odenhausen erkennt Drach große Defizite beim Unwetterschutz: „Der Investor müsste dafür sorgen, dass das Wasser zu einem Teil zeitweise auch vor Ort bleibt.“ Für den Niederbachemer stellt es sich so dar, „dass man aus den drei vergangenen Unwetterkatastrophen in Wachtberg scheinbar nicht ausreichend gelernt hat“. Stattdessen stehe nun die nächste Versiegelung einer großen Fläche an, ohne entsprechende Regenrückhaltemaßnahmen.