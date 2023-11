Heimat-Check Wachtberg: Wachtberger wünschen sich Tempo 30 für die Ortsdurchfahrten

Die Aussage „Mein Ortsteil ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden“ erhielt in Arzdorf und Züllighoven geringere Zufriedenheitswerte als im Durchschnitt, dagegen war die Zufriedenheit in Berkum, Gimmersdorf und Werthhoven überdurchschnittlich ausgeprägt, so die Auswertung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Die Werte reichen dabei von 2,1 in Züllighoven, wo es lediglich eine Mitfahrerbank gibt, bis zu 5,7 in Berkum. Der Mittelwert über alle Ortsteile liegt bei 4,6. Damit sind die Teilnehmer mit der ÖPNV-Anbindung in Wachtberg deutlich unzufriedener als mit dem Wohnumfeld insgesamt, wo Wachtberg einen Zufriedenheitswert von 6,0 erreicht hat.