The Voice of Germany : Wachtbergerin übersteht „Blind Audition“

The Voice of Germany

Anny Ogrezeanu ist in die nächste Runde der Musiksendung gekommen. Mark Foster wird sie als Coach begleiten. Foto: ProSiebenSat.1/André Kowalski

Wachtberg Für Anny Ogrezeanu geht der große Traum weiter. Die 21-jährige ehemalige Schülerin des Amos-Comenius-Gymnasiums konnte bei der ersten Sendung der zwölften Staffel von „The Voice of Germany“ mehrere Juroren überzeugen.

Die Wachtbergerin Anny Ogrezeanu hat es geschafft, bei der Casting-Musiksendung „The Voice of Germany“ in die nächste Runde zu kommen. Sie überstand die sogenannte „Blind Audition“, bei der die Juroren mit dem Rücken zu den Sängern sitzen mit dem Lied „I always love you“ von Whitney Houston, das sie „zum Singen“ inspiriert habe, wie sie sagte.