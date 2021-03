Digital ist gut, Präsenz ist besser : Wachtberger Schulen arbeiten in der Krise zusammen

Wachtberger Schulen arbeiten in der Krise zusammen

Viel Raum für wenig Schüler: Klassenlehrerin und Konrektorin Sandra Brand (links) und Schulleiterin Andrea Engels in der Klasse 2a der Drachenfelsschule Niederbachem. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Es heißt: Gemeinsam kann man mehr stemmen. Wie das in Zeiten der Pandemie geht, davon berichteten drei Wachtberger Schulen. Deutlich wurde schnell: Der Alltag zwischen Lockdown, Präsenz- und Wechselunterricht birgt Tücken ebenso wie Entwicklungspotenzial auf allen Seiten.

„Wir arbeiten innerhalb der Grundschulen sehr eng zusammen“, sagte die Sprecherin der Wachtberger Grundschulen und Schulleiterin in Niederbachem, Andrea Engels. So kommunizierten die Schulen rechtzeitig vor dem neuerlichen Lockdown mit der Gemeinde, um für die Schüler und Lehrer digitale Endgeräte zu beschaffen.

Im Oktober 2020 stellte die Gemeinde den Förderantrag, der im selben Monat bewilligt wurde. Die Gemeinde bestellte, die Lieferung folgte im November. Ein Fachunternehmen installierte die passenden Programme und zugekaufte Office-Lizenzen, sodass die Schulen sukzessive bis Februar versorgt werden konnten. „Wichtig ist für uns, dass wir als Team handeln“, beschrieb Engels die Verfahrensweise innerhalb des Ländchens. Fiona Keegan, Schulleiterin der Berkumer Grundschule, betonte den Wert dieser Strategie. Die Situation sei für alle Kollegen eine große Belastung. Im gegenseitigen Austausch könne man sich gut unterstützen. „Das Wo, Was, Wann und Wie“ sei damit schulübergreifend einheitlich und für die Eltern gut nachvollziehbar.

An der Hans-Dietrich-Genscher-Schule, der profilierten Gemeinschaftshauptschule im Ländchen, ist der zweite Lockdown nach Einschätzung des Schulleiters Hendrik Heimbach deutlich besser gelaufen als der erste. „Man musste sich nicht erst auf ein Unterrichtstool einigen, und die Kollegen hatten sich schon eingearbeitet“, sagte Heimbach. Videokonferenzen, Chats und auf geteilten Bildschirmen dargestellte Unterrichtsinhalte vermitteln den Lehrstoff. Das Fazit einer Umfrage unter den 300 Kindern und Jugendlichen sei bei 211 Antworten gewesen: „Es läuft gut“, sagte Heimbach. Dennoch sei es nicht möglich, den vollständigen Stoff digital zu vermitteln.

„Die Klassen sind aufgeteilt, ein Lehrer kann nicht zweimal genau das Gleiche machen, dann hätte er täglich zwölf Stunden Unterricht“, erklärte der Schulleiter. Außerdem fehle das soziale Miteinander, etliche Lernstrategien seien nicht anwendbar. „Wir hoffen alle auf den Präsenzunterricht. Dann sehen wir, welche Lücken da sind, und schauen, was man machen kann“, wagte Heimbach einen Blick in die Zukunft.

„Ich wünsche mir, wieder in die Schule gehen zu können“

Kostenpflichtiger Inhalt: Mein Corona-Alltag : „Ich wünsche mir, wieder in die Schule gehen zu können“

Wie geht es an den Bonner Schulen weiter?

Kostenpflichtiger Inhalt: Bildung in der Corona-Pandemie

Kostenpflichtiger Inhalt: Bildung in der Corona-Pandemie : Wie geht es an den Bonner Schulen weiter?

Kostenpflichtiger Inhalt: Schulbeginn in Bonn

Kostenpflichtiger Inhalt: Schulbeginn in Bonn : „Meine Eltern haben schon ein bisschen Angst“

Schüler, die wegen mangelnder Sprachkenntnisse dem digitalen Unterricht nicht folgen könnten, würden durch Schulsozialarbeiter und zusätzlichen Deutschunterricht unterstützt, erklärte er. Wie an anderen, vor allem weiterführenden Schulen gebe es auch an seiner Schule Kinder und Jugendliche, die im Lockdown phasenweise oder gar nicht mehr erreichbar seien. Auch bei ihnen setzt Heimbach auf baldigen Präsenzunterricht. „Die persönliche Ansprache, das Messen des Leistungsstands, Gespräche mit den Eltern und individuelle Förderung“ seien Werkzeuge, mit denen er die Betroffenen wieder in den Schulalltag integrieren wolle.