Historische Bäume in Berkum : Warum 250 Jahre alte Eichen in Wachtberg nicht unter Schutz stehen

Berkum Am Bauernweg zwischen Berkum und Kürrighoven stehen drei Eichen mit einem geschätzten Alter von 250 Jahren. Bisher stehen sie nicht unter Schutz. Während der Landschaftsverband Rheinland die Bäume für schützenswert hält, fühlt sich die Gemeinde nicht zuständig.

Der Wirtschaftsweg ist nicht unbedingt ein Boulevard, an dem sich die Eichen präsentieren. Auf einem kurzen Stück ist die Verbindung zwischen Friedhof und Obstplantagen von Bäumen gesäumt, darunter die grünen Oldtimer aus dem vorvorletzten Jahrhundert. Verkehr gibt es hier nur wenig. Ausbleibende Schadstoffbelastungen dürften entsprechend ihrer Alterung förderlich gewesen sein. So haben sie sich teils stattlich entwickelt und gehalten. Der LVR verzeichnet in seinem digitalen Kulturerbe-Archiv Kuladig Stammunfänge von 350, 230 und 180 Zentimetern, die Höhe der Bäume ist mit 23 und zwei mal 20 Meter angegeben.

Kein Hinweisschild auf die Historie der Eichen

Tatsächlich müssten sich wohl mindestens drei Menschen bei den Händen fassen, um den dicksten Stamm gemeinsam zu umarmen. „Obwohl in Aussehen und Größe sehr unterschiedlich, berühren sich die Eichen im Kronenbereich und bilden eine optische Einheit“, so die Beschreibung des LVR. Dietrich Kampe, Landschaftsbeirat der Unteren Landschaftsbehörde Rhein-Sieg-Kreis, kam 2014 zur Ansicht, dass bei einem zu befürchtenden Ausbau und der Verbreiterung des landwirtschaftlichen Verbindungsweges – bedingt durch Begegnungsverkehr zum und vom Obsthof Schneider – erhebliche Probleme für die Bäume entstehen könnten. So sei in der Vergangenheit bereits an mehreren Stellen neben der geteerten Fahrbahnrand Schuttmaterial nahe an den Bäumen ausgebracht worden.