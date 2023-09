Sport in Wachtberg Warum beim Burgturnier in Adendorf die Jugend im Fokus steht

Noah Michels: Wir haben in unser Programm im Amateurbereich gezielt E-Springen aufgenommen, also Prüfungen, die sich an Reiter wenden, die in den Turniersport einsteigen wollen. Diese sind meist um die 10 Jahre alt. Viele andere große Turniere beginnen im Amateurbereich erst mit Prüfungen der Klasse L und zielen so ausschließlich auf erfahrene Reiter.