Bücherfreunde diskutieren beim Lesetreff in Wachtberg Warum „Der Salzpfad“ einen in den Bann zieht

Die Bücherei

Die Bücherei St. Gereon will Lust auf Lesen machen. In der Auswahl befinden sich rund 4000 Medien. Öffnungszeiten an der Mehlemer Straße 10 sind sonntags von 10.30 bis 12.15 Uhr, dienstags von 17 bis 18 Uhr und donnerstags von 18 bis 19 Uhr. Während der Schulferien ist die Bücherei ausschließlich dienstags geöffnet.

Der Lesetreff trifft sich alle sechs Wochen um 19.30 Uhr in der KöB Niederbachem. Die nächsten Termine sind am 25. April, 6. Juni, 11. Juli, und 22. August. Neugierige können spontan teilnehmen, trotzdem freuen sich die Organisatoren über eine Anmeldung per E-Mail an koeb.niederbachem@kath-wachtberg.org. Ansprechpartnerin ist Elisabeth Luhmer.