Gebühren sollen steigen Warum der Winterdienst in Wachtberg wieder teurer wird

Die Straßenreinigung in Wachtberg soll nach einem entsprechenden Ratsbeschluss teurer werden. Und zwar wird ab Jahresbeginn 2024 die Gebühr je Straßenmeter jährlich von bisher 0,70 Euro um einen Cent auf 0,71 Euro angehoben. Vor allem soll aber die bislang niedrige zusätzliche Gebühr für den Wachtberger Winterdienst je Meter von bisher 0,54 Euro auf künftig 0,74 Euro jährlich steigen. In den milden Wintern der Vorjahre habe es weniger Winterdienstfahrten, Personaleinsatz und Streusalzverbrauch geben müssen, und man habe das so entstandene Gebühren-Plus gemäß Abgabenordnung den Bürgern in Form von reduzierten Gebühren zu Gute kommen lassen, steht in einer Pressemitteilung der Gemeinde vom 27. Oktober. „Dieses Plus ist jetzt aufgebraucht, sodass ab 1. Januar 2024 der Gebührensatz wieder angepasst werden musste.“