Kontrollen in Wachtberg Warum die Enewa das Trinkwassernetz in Wachtberg prüft

Dat Wasser vun Wachtberg es joot. Damit ausschließlich hygienisch einwandfreies Trinkwasser aus den Wasserhähnen in den Wachtberg-Orten fließt, lässt die Energie + Wasser GmbH (Enewa) mehrmals im Jahr die Qualität prüfen. Während in den Haushalten über den Tag verteilt oftmals nur kleinere Wassermengen gebraucht werden, müssen im Ernstfall in Sekundenschnelle Tausende Liter zur Verfügung stehen. Beispielsweise bei einem Brand.