Kritik an Krisenkommunikation Warum die Nina-Warnapp beim Stromausfall in Wachtberg nicht zum Einsatz kam

Der Stromausfall am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr in Wachtberg war umfangreicher als zunächst von der Energie und Wasser Wachtberg (Enewa), dem Energieversorger der Gemeinde, gemeldet. Nicht nur Villiprott und Berkum waren betroffen, sondern auch noch eine Reihe weiterer Ortschaften. Am Tag danach gab es Kritik an der Kommunikation, etwa in den sozialen Medien. Auch die Wachtberger Feuerwehr um ihren stellvertretenden Wehrleiter Michael von Wirtz war von der zunächst diffusen Informationslage während des Stromausfalls betroffen. Auch eine Warnung der Feuerwehr hatte bei der Bevölkerung unbeabsichtigt für Irritationen gesorgt.