Wachtberger Feuerwehr hilft der Ukraine Warum ein Schaumwasserwerfer im Kriegsgebiet nötig ist

Und das kann das Gerät: „Ein Schaumwasserwerfer kommt unter anderem bei außergewöhnlichen Großbränden zum Einsatz, bei denen eine hohe Wurfweite erforderlich ist“, heißt es bei den Wachtberger Löschexperten. „In den über 20 Jahren, in denen der Schaumwasserwerfer der Feuerwehr Wachtberg zur Verfügung stand, ist er kein Mal zum Einsatz gekommen“, sagte Hahnenberg. Kein Wunder, dass das Gerät also in einem guten Zustand ist.