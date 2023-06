Tempo 30 in Villip Warum es im Wachtberger Ortsteil Ärger um zwei Hubbel auf der Straße gibt

Zwei Hubbel, die der Geschwindigkeitsreduzierung auf der Gimmersdorfer Straße in Villip dienen, wo Tempo 30 herrscht, haben am Mittwochabend für Diskussionen und einen heftigen Schlagabtausch im Hotel Görres gesorgt. Dort tagte der Villiper Ortsausschuss, und auf der Tagesordnung stand der Straßenausbau „Zwischen den Hüllen“. Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) hatte in dem Zusammenhang darüber informiert, dass der Umbau zwar fast beendet, aber eben besagte Hubbel auf der Gimmersdorfer Straße noch da seien. Wie berichtet, ging es bei der Maßnahme um den barrierefreien Ausbau der Haltestelle „Zwischen den Hüllen“, der Ende 2022 begonnen hatte. Im Zuge dieser Maßnahmen sollten die beiden alten Hubbel, die kurz vor der Einmündung der Straße Zwischen den Hüllen auf der Gimmersdorfer Straße in Richtung Ortskern liegen, demontiert werden.